Bergbaugeschichte : Bergbaukenner Delf Slotta zeigt Von der Heydt

Die Bergarbeitersiedlung Von der Heydt hat viel zu bieten. Kenner Delf Slotta will es am kommenden Sonntag zeigen.

(red) Das Volkshochschulprogramm der Stadt Völklingen bietet am Sonntag, 4. Juli, 10 Uhr, eine Führung mit Delf Slotta. Der Kenner der saarländischen Bergbau- und Industriekultur stellt die Bergarbeitersiedlung Von der Heydt vor. Er zeigt die denkmalgeschützten Schlafhäuser, das Mundloch des Von der Heydter Bierkellers und erläutert, welche Zeugnisse des Bergbaus sich im Umfeld befinden. Treffpunkt ist in Von der Heydt der Parkplatz am Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro.