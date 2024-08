Dieffelter Straße in Dudweiler Seit vier Jahren liegen Nerven blank – Dauerbaustelle bringt Anwohner an ihre Grenzen

Dudweiler · Seit Jahren hadern Menschen mit den Zuständen in der Dieffelter Straße. Sie können nicht mehr zu ihren Häusern fahren. Mit ihren Mülltonnen erreichen sie nur auf Umwegen die Abfuhr-Brummis. Und was in echten Notfällen passiert, wollen sie sich gar nicht erst ausmalen.

17.08.2024 , 14:18 Uhr

Hinter der Baustellenabsperrung geht gar nichts mehr. Die Anwohner kommen seit Langem nicht mehr mit den Autos zu ihren Anwesen. Sie müssen im Umfeld der Baustelle parken und von dort aus zu ihren Häusern gehen. Und natürlich zwingt auch die Müllbeseitigung zu kräftezehrenden Umwegen. Foto: Dieter Steinmann

Von Dieter Steinmann