Wohnen in alten Gewerbe- und Industriebauten Wie aus der alten Kettenfabrik in St. Arnual ein modernes Wohnprojekt wurde

Serie | Saarbrücken · Wo früher malocht wurde, wird heute gewohnt. Wohnen in Bürogebäuden, Kaufhäusern, Fabriken – all das sind Alternativen zum klassischen Wohnungsbau. In einer Serie stellen wir Beispiele von umgewidmeten Gewerbe- und Industriegebäuden vor, heute die alte Kettenfabrik in St. Arnual.

07.10.2023, 11:00 Uhr

Das Wohnungsprojekt „Kettenfabrik“ in St. Arnual 11 Bilder Foto: Iris Maria Maurer

Von Iris Maurer

Der Soziologe Wolfgang Steffen und der Architekt Walther Göggelmann (beide 81) sitzen in der Küche des historischen Stiftshauses in Saarbrücken-St. Arnual, in einem spätmittelalterlichen Gebäude, welches früher der Kettenfabrik als Bürofläche diente. Die beiden plaudern über alte Zeiten, erzählen Anekdoten, über die sie herzlich lachen können. Die betagten Herren kennen sich schon lange und waren einmal unzertrennlich – auch im Geiste. Denn beide waren sie von der Idee der Kommune beseelt und sind es bis heute. Aber von Anfang an. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das Wohnungsprojekt „Kettenfabrik“ in St. Arnual