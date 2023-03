Saarbrücker Kult-Pizzeria Da Filipp : Weil es immer so schmeckt wie beim ersten Mal

In der Pizzeria Da Filipp ist alles fest in Händen der Familie Siena: Mutter Anneliese (rechts) kümmert sich um den Service, Vater Pino backt die Pizza und Tochter Veronica (Mitte) hat mittlerweile das Sagen. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbücken Seit Jahrzehnten ist die Pizzeria Da Filipp in der St. Johanner Straße fest in Familienhand, in den Händen der Familie Siena. Zum Erfolgsrezept zählt, dass vieles, was gut ist, genauso bleibt, wie es ist. Es gibt sogar einen Stammgast, der bestellt seit 45 Jahren immer die gleiche Pizza.