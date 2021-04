Stellenmarkt im Regionalverband Saarbrücken : 30 130 Menschen suchen einen Job

Regionalverband In der Corona-Krise verlieren nach wie vor viele Menschen die Stelle. Und die Zahl der Langzeitarbeitslosen steigt weiter.

(red) Im Regionalverband waren im April 17 725 Arbeitslose gemeldet, 248 weniger als im März und 41 mehr als im April 2020. Die Quote lag mit 10,1 Prozent um 0,1 Punkte unter dem Wert des Vormonats und genauso hoch wie im Vorjahr. Im April verzeichnete die Agentur für Arbeit 30 130 Arbeitssuchende, 34 weniger als im März und 357 weniger als im April 2020.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen betrug im April 7611, das waren 127 mehr als im März. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um fast ein Drittel. Bei der Agentur für Arbeit waren im April 4772 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 297 weniger als im März und 280 weniger als vor einem Jahr. Beim Jobcenter im Regionalverband waren 12 953 Arbeitslose erfasst, 49 mehr als im Vormonat und 321 mehr als im April 2020 (plus 2,5 Prozent).

859 neue Stellen wurden der Agentur im April gemeldet, 546 mehr als im Vormonat. Die meisten offenen Stellen gibt es im Gesundheits- und Sozialwesen, im öffentlichen Dienst, in der Zeitarbeit und im Handel. Seit Jahresbeginn wurden 3263 offene Stellen gemeldet, ein Viertel mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Im Bestand sind 3129 offene Stellen, 236 mehr als im Vormonat und 635 mehr als im April 2020.

Im Regionalverband haben im April 29 Betriebe für 239 Beschäftigte neu Kurzarbeit ankündigt. Im März gab es noch 85 sogenannte Anzeigen für 590 Personen. Diese Anzeigen für Kurzarbeit bedeuten nicht automatisch, dass sie kommt. Der tatsächliche Umfang der Kurzarbeit wird mit einer Wartezeit veröffentlicht. Im Oktober 2020 waren 6999 Menschen in 1048 Unternehmen in Kurzarbeit. Und einer Hochrechnung zufolge arbeiteten im November 8528 Beschäftige in 1398 Firmen verkürzt.