Ausstellung in Saarbrücken Museum zeigt radikale Künstlerinnen

Kathrin Elvers-Svamberk, neben Andrea Jahn und Meike Lander Kuratorin der Ausstellung: „Die Idee kam vor einigen Jahren von Mirjam Westen, einer kürzlich in den Ruhestand gewechselten Kuratorin am Museum Arnhem. Sie regte an, das Projekt aus der Perspektive unterschiedlicher Museen und Länder zu erarbeiten.“ So fragte sie neben Generaldirektorin Stella Rollig vom Belvedere auch bei Andrea Jahn an. Für das Saarlandmuseum ein Glücksfall, da die Moderne Galerie damit Anfang nächsten Jahres wieder eine große Ausstellung zur klassischen Moderne bekommt.