„Tour de Sarre“: 357 Kilometer durch das Saarland : Das Saarland mit dem E-Bike erleben

Heiko Lehmann mit seinem E-Bike. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken Unser Mitarbeiter Heiko Lehmann macht Urlaub „dehämm“: Mit dem Elektro-Rad unternimmt er eine große Saarland-Tour und berichtet täglich von Strecke, Sehenswertem und Erlebnissen. Heute zum Auftakt: von Auersmacher nach Homburg.

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Als uns Corona in den beiden vergangenen Sommern voll im Griff hatte, blieb fast keine andere Wahl, als Urlaub „dehämm“ zu machen. In diesem Jahr mache ich es freiwillig und voller Überzeugung. Der Grund ist ein elektronisches Fahrrad, E-Bike, genannt. Für einen Südfrankreich-Urlaub im Frühjahr habe ich mir ein E-Bike bei den Stadtwerken Sulzbach ausgeliehen – einfach mal so zum Test, um zu wissen, was das für eine Fahrerei ist. Es war Liebe auf den ersten Blick. Wieder zu Hause, habe ich mir sofort eins gekauft. Man fährt Berge hoch, als würde es den Berg hinunter gehen. Man kommt an Orte, von den man gar nicht wusste, dass sie direkt vor der Haustüre liegen. Ein orangefarbener Teich im Wald in Güdingen zum Beispiel. Kurzum, die Begeisterung für das neue Heimat entdecken wurde so groß, dass ich jetzt zur großen Saarland-Tour aufgebrochen bin. 357 Kilometer durch das Saarland mit dem E-Bike. Sechs Etappen von je etwa 60 Kilometer Länge auf dem ausgeschilderten Saarland Radweg.

Die Tourismus-Zentrale des Saarlandes hat eine kostenlose App herausgebracht, auf der alle Radtouren im Saarland zu finden sind. Wenn man möchte, navigiert einen die App genau der Strecke entlang. Zum Auftakt ging es nun von meinem Heimatort Auersmacher bis nach Homburg zum Campingplatz Königsbruch. Es gibt entlang der Strecke nahezu unzählige Übernachtungsmöglichkeiten – Campingplätze, Ferienwohnungen oder Fünf-Sterne-Hotels. Ich habe mich für Campingplätze entschieden. Eine Woche draußen ist das Ziel. Dementsprechend vollgepackt ist auch das E-Bike und mit so einem Gewicht versehen, das es durchaus auf den ersten Kilometer gewöhnungsbedürftig ist.

Die erste Attraktion ist Saargemünd. Die französische Kleinstadt muss man erlebt haben. Montags ist zwar in Frankreich üblicherweise alles geschlossen, aber da ich Saargemünd als Teil meiner näheren Heimat kenne, juckte mich das nicht besonders. Für alle Interessierten: Der Wochenmarkt am Freitag in Saargemünd hat absolut südfranzösisches Flair.

Der erste Abschnitt der ersten Etappe verlief wechselweise durch Deutschland und Frankreich. Im zugegebener Maßen ziemlich kleinen Ort Blies-Schweyen war neben der Straße alles akkurat gemäht und mit kleinen Blickfängen, wie etwa viereckig geschnittenen Büschen, versehen. In Deutschland muss man vielerorts richtig trommeln, bis die Bauhöfe der Gemeinden den Rasenmäher in die Hand nehmen. Ab Habkirchen gibt es einen tollen Radweg entlang der Blies bis Bliesbrück. Wusste ich gar nicht. Dachte, dass nur die Franzosen so etwas hätten. Den ersten Höhepunkt gab es dann im Europäischen Kulturpark Bliesbrück-Reinheim, wo die ausgegrabenen Kelten und Römer ihren Auftritt haben. In diesem 70 Hektar großen Landschaftspark im Tal der Blies findet man gallorömische Geschichte zum Staunen, Begehen und Anfassen. Ein besonderes Highlight in diesem deutsch-französischen Gemeinschaftsprojekt ist der rekonstruierte Grabhügel der Keltenfürstin von Reinheim, zu deren Grabkammer ein geheimnisvoller dunkler Gang führt. Hier kann man einen ganzen Tag verbringen, oder – wie ich es getan habe – die spannendsten Dinge im Schnelldurchlauf ansehen. Der Weg und die Strecke sind das Ziel – und es macht tatsächlich wirklich großen Spaß, durch das Biosphärenreservat Bliesgau zu fahren und sich einfach mal umzuschauen.

Am Ortsausgang von Bliesdalheim gibt es mitten im Gestrüpp einen „Eiskeller“ – 26 Kilometer lang und etwa sechs Meter breit. Eine Nutzung der Höhle in römischer Zeit als Mithras-Heiligtum gilt als wahrscheinlich. Der Name Eiskeller gibt Aufschluss auf die frühere Nutzung als Kühlschrank. Heute dient der Eiskeller als Winterquartier für Fledermäuse. Aktuell ist der Eiskeller nicht zugänglich und wird von den gefühlt aggressivsten Stechmücken der Welt bewacht. Die treten in Scharen auf und stechen sofort zu. Eiskeller zu, also sofort weg hier – das war die Devise.

Der Saarland Radweg ist auch an einem Montagvormittag ziemlich gut von Radfahrern besucht. An vielen Punkten gibt es Biergärten, Eisverkauf, Kaffee oder Mittagessen. Dann Blieskastel. Wann nimmt man sich schon mal Zeit für Blieskastel? Leider zu selten. Schon das Fahren durch die schmalen Kopfsteinpflaster-Gässchen ist spannend und macht Laune. Ganz oben ist die barocke Schlosskirche, mit Barock-Garten und Orangerie. Den Berg hinauf ohne E-Bike würde an die Substanz gehen, zumal es nur einen Kilometer weiter den nächsten steilen Berg zum Franziskaner-Koster gibt – ebenfalls mit spannender Parkanlage. Kirche und Kloster sind die Reise wert, nicht zuletzt da man von beiden Orten einen Wahnsinns-Blick über Blieskastel und in die Ferne hat. Weiter geht es zum ersten Etappenziel Homburg. Und wieder ist die Fahrt dorthin durch den Bliesgau mit seiner Flora und Fauna Entspannung pur. Wenn man Glück hat, sieht man Storche.

In Homburg sind vor allem die Schlossberghöhlen ein Publikumsmagnet. Europas größte Buntsandsteinhöhle erzählt Geschichte von mehr als 250 Millionen Jahren. Höhlenführer Andreas Weinfurter garniert das Ganze noch mit seiner zwölfjährigen Erfahrung und berichtet von Millionen Jahre alten Tierspuren, die man sich beleuchtet von unten ansehen kann. Einziger Nachteil der großen Höhlen: Die Ausschilderung ist katastrophal. Ein älteres Ehepaar aus Gießen, das aus dem Saarland stammt, war zu Gast in den Höhlen und regte sich auf. „Warum schildert man kompliziert dreimal auf der falschen Seite aus, wo die Höhlen sind, als einmal richtig auf der richtigen Seite“, so der Mann.