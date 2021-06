Neues Hilfsangebot für junge Leute aus suchtbelasteten Familien : „Löwenzahn“ stärkt Kinderseelen

Saarbrücken Viele junge Leute wachsen im Regionalverband bei drogenkranken Eltern auf. Das neue Hilfsangebot „Löwenzahn“ soll die Kinder und Jugendlichen stark machen für ihren ganz besonderen Alltag. Und für eine Herausforderung, die noch vor ihnen liegt.

Die Zeichnung des Kindes zeigt ein traurig und mutlos dreinblickendes Exemplar der Minions. Dabei sind diese Trickfilmfiguren in den Kinofilmen doch sonst immer soooo wagemutig und gut drauf.

Kontakt: Saskia Herges ist erreichbar unter Tel. (0162) 4 69 92 73 oder per Mail an die Adresse saskian.herges@dh-saar.de. Jessica Wilhelm hat Tel. (0173) 5 81 80 71 und die E-Mailadresse jessica.wilhelm@dh-saar.de

Auf dem Blatt darüber umtanzen Schmetterlinge einen in kräftigem Grün konturierten Löwenzahn. Die Pflanze steht für Aufbruch und Wandel, wenn aus der Blüte die Federkugel wird, die ihre Schirmchen wegschickt, sie dem Wind überlässt für einen Neuanfang.

Viele erleben und durchleben in der Bundesrepublik eine solche Jugend. 2,7 Millionen Kinder sind zu Hause bei Eltern mit Suchtproblemen. Die weitaus meisten, 2,65 Millionen, haben Eltern mit einem Alkoholproblem. 40 000 bis 60 000 leben bei Eltern, die illegale Drogen nehmen.

Bei rund 100 Kindern und Jugendlichen im Regionalverband waren die Probleme in ihren drogenbelasteten Familien so groß, dass das Jugendamt sie woanders unterbringen musste. Um XXXX Kinder und Jugendliche, die bei ihren drogenkranken Eltern leben, kümmert sich der Soziale Dienst des Jugendamtes natürlich auch.

Die Corona-Krise hat die Lage in vielen Familien noch verschärft. Darauf deuten der seither steigende Konsum legaler und illegaler Drogen hin. In vielen Haushalten bekommen das Jungen, Mädchen, Jugendliche und Heranwachsende hautnah mit. Ihre Eltern sind drogenkrank – mit allen Folgen für das tägliche Zusammenleben.

Für die jungen Betroffenen gibt es nun in allen saarländischen Landkreisen Hilfsangebote. Im Regionalverband arbeiten dafür im Projekt Löwenzahn die Drogenhilfe Saarbrücken und die Arbeiterwohlfahrt zusammen. Wie viele junge Leute davon profitieren können, lässt sich nicht genau beziffern. Es dürften mindestens Hunderte sein. Darauf lässt schon der Andrang an Hilfe suchenden Erwachsenen schließen, die sich an Drogenhilfe und Awo wenden - und Kinder haben. Die Therapeuten dieser Suchtbetroffenen weisen auf das neue Angebot natürlich hin und auf die Freiwilligkeit, daran teilzunehmen.

Schon sind die ersten Eltern von sich aus auf die Anbieter des neuen Projektes zugekommen. „Viele sind durchaus sehr motiviert und bringen ihre Kinder gern zu uns“, sagt Sozialarbeiterin Saskia Herges.