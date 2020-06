Nach den Lockerungen : Das Ordnungsamt wird Teil der Party

Saarbrücken Gastgeber müssen bei den Geburtstagsvorbereitungen in diesem Jahr an weit mehr als nur an das Essen und die Getränke denken.

Schwenker, Bier und die Mail an das Ordnungsamt – das sind die Zutaten für einen Geburstag im Sommer 2020, jedenfalls wenn man mit mehr als 10 Menschen feiern will. Auch werden die Geburtstagskinder in diesem Jahr so ausführliche Gästelisten haben wie nie.

In Saarbrücken müssen sich Feierwillige an das Ordnungsamt wenden. Es genüge, wenn der Veranstalter im Vorfeld eine E-Mail an ordnungsamt@saarbruecken.de mit Ort, Zeit, Datum, Dauer und Art der Veranstaltung schicke. Eine Genehmigung sei nicht notwendig, sagt Thomas Blug, Pressesprecher der Landeshauptstadt. Nach vorheriger Anmeldung können drinnen bis zu 50 und draußen bis zu 100 Personen mitfeiern, wie das Sozialministerium erklärt. Es müsse genau protokolliert werden, wer wann da war und wie diese Personen zu erreichen sind. Ein „Mindestabstand von eineinhalb Metern ist, wo immer möglich, einzuhalten“. Ein Hygienekonzept müsse nicht vorgelegt werden, zur Kontaktnachverfolgung müsse je eine Person pro Haushalt erfasst werden. Diese Daten müssten nur nach Aufforderung an das Gesundheitsamt weitergegeben und nach einem Monat vernichtet werden, sagt Blug.

Info Kontakt Anmeldung von Veranstaltungen Friedrichsthal: Alexander Dittgen Tel. (06 81) 85 68 – 201 Kleinblittersdorf: Steffen ­Ehrbächer Tel. (0 68 98) 2 00 85 01

Großrosseln: Sicherheit und Ordnung Tel. (0 68 98) 44 91 25 Heusweiler: Ortspolizeibehörde Tel. (0 68 06) 9 11 86

Püttlingen: Rathaus

Tel. (0 68 98) 69 10

Quierschied: Rathaus Tel. (0 68 97) 96 10

Sulzbach: Rathaus ­Tel. (0 68 97) 50 80

Riegelsberg: Ordnungsamt Tel. (0 68 06) 93 01 24,–1 25 Völklingen: Öffentliche Ordnung und Verkehr

Tel. (0 68 98) 13 23 20, –23 01

Saarbrücken: Ordnungsamt ­ordnungsamt@saarbruecken.de

Wer nur mit seinem „familiären Bezugskreis“ feiern möchte, kann dies auch ohne vorherige Anmeldung machen, erklärt Blug. Der familiäre Bezugskreis beinhaltet alle Personen des eigenen Haushaltes, Ehegatten, eingetragene Lebenspartner oder Partner, Geschwister, Geschwisterkinder sowie alle Verwandten in gerader Linie (Eltern, Großeltern, Kinder und Enkelkinder). Außerdem auch alle Angehörigen der jeweiligen Haushalte. Darüber hinaus dürfen auch alle Mitglieder eines weiteren Haushaltes mitfeiern.

Auch für Sportvereine gelten seit dieser Woche weitere Lockerungen. Kleingruppen mit bis zu 20 Personen sind erlaubt, wenn die Abstands- sowie Hygieneregeln eingehalten werden. Beim Turnverein Völklingen (TVV) beispielsweise findet das Training in den meisten der elf Abteilungen wieder statt. „Seit dieser Woche trainieren auch Gruppen mit Jugendlichen ab etwa 11 Jahren wieder“, erklärt Jürgen Ehlen, Leiter der Geschäftsstelle des Vereins. Trainingsstunden für die Jüngeren gibt es erst wieder nach den Sommerferien.

Mit etwa 1 700 Mitgliedern gehört der TVV zu den größeren Vereinen, der auch mehrere Angestellte hat. „Wir haben die glückliche Situation über eine eigene Halle zu verfügen“, betont Ehlen den weiteren Vorteil gegenüber kleineren Vereinen. Daamit alle Vorschriften eingehalten werden können, müssen Mitglieder und Interessierte vor Trainingsbeginn bei den entsprechenden Übungsleitern anrufen und sich anmelden. „Aber noch sind viele vorsichtig. Die Gruppen sind kleiner als vor Corona,“ erzählt Ehlen. Beim Geräteturnen werde außerdem auf Übungen an Geräten verzichtet und für Yoga und Stunden wie Bauch-Beine-Po müsse eine eigene Matte mitgebracht werden. Bei diesen Angeboten würden die Übungsleiterinnen auch nicht wie üblich durch die Reihen gehen, sondern mit Abstand von vorne aus anleiten.