Reparieren statt wegwerfen : Saarbrücker Repair Café soll Brauchbares retten

Bei Treffen in Repair-Cafés, hier ein Foto aus Mainz, wollen Bastler Geräte oder Textilien vor der Mülltonne bewahren. Foto: picture alliance / dpa/Fredrik von Erichsen

Malstatt Das nächste Saarbrücker Repair Café ist am Samstag, 1. Februar, in der Breite 63 in Malstatt. Von 11 bis 14 Uhr kann jeder kaputte Textilien und Elektrogeräte mitbringen und sie mit ehrenamtlichen Reparateurinnen und Reparateuren flottmachen.



Die Teilnehmer wollen ein Zeichen setzen gegen die grassierende Wegwerfmentalität. Das Repair Café ist demnach nicht nur ein Ort, um defekte Gegenstände wieder funktionsfähig zu machen, sondern auch ein Treffpunkt. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, ist bei großem Zulauf nur die Reparatur eines Gegenstandes je Besucher möglich. Und wer handwerkliches Talent hat, kann das Repair-Café-Team als Ehrenamtlicher oder Ehrenamtliche verstärken.