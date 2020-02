Die Niedtalbahn endet bisher in Niedaltdorf. Wann fährt aber die Regionalbahn weiter nach Bouzonville? Foto: Ruppenthal

Saarbrücken Das Ministerium für Verkehr arbeitet an einem Verkehrsentwicklungsplan – und weckt Begehrlichkeiten.

Das Saarland wartet auf seinen Verkehrsentwicklungsplan – und diskutiert derzeit darüber, was darin stehen könnte. Vorlegen soll ihn Anke Rehlinger von der SPD. Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr ist gerade dabei, den Plan auszuarbeiten, und hat dabei vergangenen Donnerstag eine weitere Stütze vom Bund erhalten. Berlin hat die Bundesmittel für den öffentlichen Nahverkehr und den Ausbau des Schienen-Netzes erhöht. Bundesweit. Demnach bekommen die Länder bis 2031 insgesamt 5,25 Milliarden Euro zusätzlich aus Berlin, um Bus- und Zuglinien zu bestellen. Zuvor hatte das Parlament bereits beschlossen, die Mittel für Investitionen in Strecken und Stationen von U-Bahnen und Straßenbahnen für dieses Jahr auf 665 Millionen Euro zu verdoppeln. Ab 2021 sind eine Milliarde, ab 2025 zwei Milliarden Euro pro Jahr vorgesehen.

Das sei weiteres Geld für Streckenreaktivierungen, teilte das Saar-Verkehrsministerium mit. SPD-Fraktionschef Ulrich Commerçon erklärte am Montag in der Landespressekonferenz, dass man mit dem Geld „die Angebotsseite deutlich verbessern“ wolle. Auch eine Tarifreform sei geplant. „Da sind wir auf einem sehr guten Weg“, erklärte Commerçon, ohne auf Details eingehen zu wollen. Welche Zugstrecken nun reaktiviert werden, stehe noch nicht fest. Die Strecke Homburg-Zweibrücken scheint sicher. Aber: „Ich höre Forderungen auch aus Frankreich, da noch etwas zu verbessern“, sagte Commerçon. Nicht nur auf französischer Seite gebe es den Wunsch, die Strecke Niedaltdorf-Bouzonville zu aktivieren. „Das ist alles grundsätzlich denkbar, aber ich halte nichts davon, zu sagen, dass wir Saarländer eine Strecke auf französischem Territorium finanzieren. Das kann nicht sein. Da müssen die Partner an den Tisch, die das auf französischer Seite zu bezahlen haben.“ Sowieso: „Das wirtschaftliche Argument ist bei der Entscheidung, eine Strecke wiederzueröffnen, natürlich ein maßgebliches“, erklärte Commerçon.