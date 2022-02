Das Magazin „saargeschichte|n“ : Wie saarländische Geschichte lebendig bleibt

Saarbrücken Hochwertig aufgemacht, reich bebildert und sorgfältig recherchiert: Das vierteljährlich erscheinende Magazin „saargeschichte|n“ gibt einen abwechslungsreichen und allegemeinverständlichen Überblick über die Geschichte des Landes. Wir blicken in das neueste Heft.

Seit dem Jahr 2005 bringen der Historische Verein für die Saargegend e.V. und der Landesverband der historisch-kulturellen Vereine des Saarlandes e.V. gemeinsam das Magazin „saargeschichte|n“ heraus. Die Hefte, die seither regelmäßig jeweils Ende der Monate März, Juni, September und Dezember erscheinen, sind hochwertig aufgemacht, reich bebildert und richten sich an alle Geschichts-, Kunst-, und Kulturinteressierten der Region. Der Herausgeber ist seit 2018 die Edition Schaumberg mit Thomas Störmer. Obwohl viele der wechselnden Autoren bekannte Experten sind, Historiker, Kunsthistoriker oder Archäologen, darunter auch Fachleute aus den Archiven, vom Landesdenkmalamt oder der Universität, sind die Beiträge allgemeinverständlich. Sie bilden zwar die neuesten Erkenntnisse regionalgeschichtlicher Forschung ab, sind aber trotzdem nicht als wissenschaftlicher Aufsatz verfasst. Daneben werden auch Themen aus der Alltagskultur veröffentlicht, denn auch namenhafte Heimatforscher publizieren die Ergebnisse ihrer Arbeit in den Heften.

Ein Blick in die aktuelle Ausgabe, Heft 4-21, zeigt, wie abwechslungsreich die Themenauswahl des Magazins ist. Neben einem Artikel von Constanze Höpken, Thomas Martin und Dagmar Wilhelm zu frühneuzeitlichen Bodenfunden aus Wallerfangen, berichtet Ute Kegel zum Bau der neuen evangelischen Kirche in Bischmisheim, besser bekannt als „Schinkelkirche“, deren Pläne in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag feiern können. Sabine Graf schreibt über die Gedenkstätte „Lager Neue Bremm“, Saarbrückens erster Lkw wird vorgestellt und Jutta Schwan befasst sich ausführlich mit dem Künstler Günter Maas, der in den 1950er Jahren seine Künstlerkarriere an der Saar begann. Für Kunstinteressierte dürfte der Beitrag von Roland Augustin über die Ausstellung von Charlotte Berend-Corinth von großem Interesse sein.