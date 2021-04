Neulich im Baumarkt : Wir haben ein Problem mit einer wichtigen Währung

Menschen mit Minimal-Mimik werden nicht ganz verstehen, was ich jetzt schreibe. Allen anderen wird hoffentlich einen kleiner emotionaler Ausflug ins Land des Lächels gelingen. Dieser Ausflug beginnt in einem Saarbrücker Baumarkt.

Eine Frau, die sich dessen bewusst ist, suchte also vor wenigen Tagen in einem Baumarkt Holzklötzchen. Während sie mit einem sofort herbeigeeilten Baumarktmitarbeiter (nein, dies ist keine fantastische Geschichte aus einem Paralleluniversum, es ist wirklich so gewesen) über Art, Beschaffenheit und Preis verschiedener Hölzer sprach, fiel ihr Blick auf fertig geschnittene Holzklötzchen, die neben der Säge am Boden lagen. Trotz aller fachlicher Kompetenz des Baumarkt-Holzmannes, war der Frau direkt klar: Genau diese Teile werden den Zweck erfüllen, über den an dieser Stelle aus Platzmangel nichts gesagt werden kann.