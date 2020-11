Sie helfen Opfern und Zeugen : Das Kompetenzzentrum der Justiz in Saarbrücken lässt niemanden allein

Saarbrücken Viele haben Angst, vor Gericht zu erscheinen, auch wenn sie nur als Zeuge aussagen sollen. Diesen Menschen steht das Kompetenzzentrum der Justiz zur Seite.

Mit jeder Zeugenvorladung werde das Angebot verschickt, die Zeugenhilfe in Anspruch zu nehmen. Wer dann wirklich Angst habe, könne sich zunächst telefonisch, dann aber auch persönlich beraten lassen. „Und dann machen wir vielleicht eine Gerichtsbesichtigung und in den ganz drastischen Fällen begleiten wir die Zeugen im gesamten Verfahren. Das sind vielfach Opfer schwerer oder sexueller Gewalt, häufig auch Kinder. Da gehen wir mit zum Gerichtstermin, gehen mit in den Saal oder warten draußen, bis der Zeuge aufgerufen wird, was oft mit langen Wartezeiten verbunden ist. Diese Art Zeugen lassen wir nicht allein“, sagt Derissen.