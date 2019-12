Land unter : Als das Jahrhunderthochwasser 1947 Saarlands Innenstädte flutete

Saarbrücken In der harten Nachkriegszeit sorgte eine Schneeschmelze in den Vogesen dafür, dass die Saar ihren höchsten Stand seit 1784 erreichte (mit Bildergalerie).

Land unter: Alte Fotos erinnern an das „Jahrhunderthochwasser“ im Dezember 1947 am St. Johanner Markt in Saarbrücken. Beim Wasser-Höchststand am 30. Dezember schaffte es der Pegel auf 10,62 Meter – auch die beiden nächsten „Jahrhunderthochwasser“ im Dezember 1993 und im Januar 1995 blieben darunter. Lediglich im Jahr 1784 war das Wasser der Saar noch höher geklettert – der „Normal“-Pegel liegt heute in St. Arnual bei etwa zwei Meter, in Burbach bei etwa 1,80 Meter.

Kanuten des „1. Kanuclub Undine“ nutzten ihre Boote, um Lebensmittel an von Wasser eingeschlossene Häuser zu bringen. Und bei der Evangelischen Stadtmissionsgemeinde Saarbrücken heißt es mit Blick auf die eigene Geschichte: „Die Saar war zu einem großen und mächtigen Strom angestiegen und das Wasser stand bis weit in die Innenstadt, weit über einen Meter. Ihre schmutzige und braune Flut strömte auch in die Räume der Stadtmission samt Kapelle und richtete großen Schaden an. War man im Krieg noch gut weggekommen, so traf die Flut die Stadtmission hart. Immerhin liegt das Missionshaus gerade mal circa 70 Meter Luftlinie vom Flussbett entfernt. Zwar konnte nach dem Rückzug des Wassers wieder einiges hergerichtet werden, so blieben wohl doch auch Schäden am Fundament der alten Kapelle.“