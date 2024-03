Lieblingsrestaurants Lieferando Awards: Das ist das beste Restaurant in Saarbrücken

In 40 ausgewählten Städten werden die Lieferando-Awards verliehen. Eine davon ist auch Saarbrücken. In der saarländischen Landeshauptstadt gewann das Restaurant „Fresh Asian Kitchen“. Das Restaurant ist an der Berliner Promenade 18 in Saarbrücken zu finden. Das Restaurant hatte die meisten Stimmen der Kunden bekommen. Die Gerichte, die die meisten Menschen hier bestellen, sind Pad Thai, Poke Bowl Chicken und Fried Egg Nodels, wie auf der Homepage von Lieferando zu lesen ist.