20iger Jahre Ausstellung : Zurück in die zwanziger Jahre

Saarbrücken Das Historische Museum Saar präsentiert noch bis zum 24. Mai 2020 die Ausstellung „Die 20er Jahre“ und bringt Besuchern die Zeit des ersten saarländischen Sonderweges bis zur Volksabstimmung 1935 näher.

Neben den Ausstellungsobjekten aus dieser Zeit stehen kostümierte Besucherbegleiter bereit, die bei den öffentlichen Führungen jeden Sonntag um 14 Uhr zum Einsatz kommen. Sie stellen den damaligen Alltag in orginalgetreuer Zwanziger-Jahre-Kleidung aus unterschiedlichen Perspektiven dar. So wird zum Bespiel die Lebenswelt einer jungen Verkäuferin, die davon träumt „aufzusteigen“, vorgeführt. Ein Brite stellt die Sicht eines Ausländers auf das damalige Saargebiet dar; im Kontrast zu einem ehemaligen Offizier, der in eine reiche Industriellenfamilie eingeheiratet hat. Dem Ideal der „Neuen Frau“ entsprechend, die ein in den zwanziger Jahren für modern erachtetes Leben führte, soll auch eine wohlhabende Bürgersfrau mit dabei sei, die journalistisch tätig war.