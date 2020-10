Fünf Kitas in Quarantäne : 102 Neuinfektionen am Wochenende

Ein Helfer testet einen Autofahrer am 23. Oktober. Nachdem es wochenlang sehr ruhig gewesen war am Testzentrum in Saarbrücken nimmt die Zahl der Tests in den vergangenen Tagen deutlich zu. Foto: dpa/Oliver Dietze

Regionalverband Die zweite Welle schwappt über den Regionalverband. Zwei weitere Kitas sind seit Samstag in Quarantäne.

Nachdem der Regionalverband am Freitag eine Rekordzahl an Corona-Infizierten meldete (wir berichteten), kamen am Sonntag, 25. Oktober, 61 neue positiv getesteten Fälle dazu (Stand: 17 Uhr). Zusammen mit den bereits am Samstag gemeldeten 41 Fällen und abzüglich der 71 Personen, die am Wochenende die Quarantäne genesen beenden konnten, sind damit derzeit 444 Menschen im Regionalverband mit dem Corona-Virus infiziert. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie im Regionalverband infizierten Personen steigt auf aktuell 2038. Die Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner (7-Tage-Inzidenz) steigt im Vergleich zu Samstag (104,7) nochmal deutlich auf 120,2.

Am Samstag wurde außerdem Quarantäne für zwei weitere Kitas verhängt: Im Kindergarten St. Marien in Friedrichsthal mussten 23 Kinder und zwei Erzieher in Quarantäne. Im Kindergarten St. Martin in Püttlingen-Köllerbach sind 110 Kinder und 20 Erzieher betroffen. Die Kita Eschberg dagegen konnte die Quarantäne am Samstag beenden.

Damit befinden sich aktuell fünf Kitas im Regionalverband ganz oder teilweise in Quarantäne: die Kita Krabbelkiste in Gersweiler (37 Personen, bis 27. Oktober), das Montessori-Kinderhaus St. Mauritius in Alt-Saarbrücken (109 Kinder, 19 Erzieher bis 29. Oktober) und die integrative Kita Biber auf dem Rastpfuhl (86 Kinder, 25 Erzieher, bis 29. Oktober).