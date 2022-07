Infektionsschutz : Gesundheitsamt richtet Internetseite zum Masern-Impfstatus ein

Saarbrücken Kitas, Schulen und Gemeinschaftseinrichtungen sollen Mitteilungen ab 1. August ausschließlich über das Meldeportal abgeben.

Ab dem 1. August stellt das Gesundheitsamt des Regionalverbandes ein Meldeportal bereit, über das dann ausschließlich die Meldungen abzugeben sind. Der Link zum Meldeportal ist neben weiterführenden Informationen zur gesetzlichen Lage, dem Verfahren und der Krankheit selbst, auf www.regionalverband.de/masernschutzgesetz zu finden. Das Gesetz soll den Schutz vor Masern in Kindergärten, Schulen und anderen Gemeinschaftseinrichtungen sowie in medizinischen Einrichtungen fördern. Daher sieht es vor, dass alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in den Kindergarten, die Kindertagespflege oder in die Schule die von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Masern-Impfungen vorweisen.