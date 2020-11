Pandemie-Entwicklung : 56 neue Corona-Infektionen im Regionalverband

Foto: dpa/Britta Pedersen

Regionalverband 56 neue Corona-Infektionen registrierte das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) am Montag, 9. November, bis 16 Uhr. Gleichzeitig durften 113 Personen ihre Quarantäne beenden. Daher galten am Montagabend 766 Menschen im RV als coronainfiziert, 431 in Saarbrücken, 131 in Völklingen, 40 in Püttlingen, jeweils rund 30 in Sulzbach, Riegelsberg und Großrosseln und je etwa 20 in den vier weiteren Umlandkommunen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken