Typisch Generation Z? Das Geburtsjahr entscheidet nicht über Moral und Motivation/ Seit wann legt das Geburtsjahr den Grad an Faulheit fest?

Das ist auch in der Arbeitswelt so. Woran legt man fest, wie gerne jemand bereit ist, Überstunden zu machen? Jeder der in einem Unternehmen schon mal ernsthaft versucht hat, an einem Geburtsjahr festzumachen, ob ein Mitarbeitender gerne mal ein Stündchen länger arbeitet oder (über)pünktlich den Arbeitsplatz verlässt wird gescheitert sein. Auf einen 25-Jährigen, der pünktlich seinen Rechner herunterfährt, kommt vermutlich ein 50-Jähriger, der schon zuhause ist und ein 19-Jähriger, der sein Projekt noch zu Ende macht.