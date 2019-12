Duo Rivinius tritt auf : Benefizkonzert in Saarbrücker Musikhochschule

Benefizkonzert in Saarbrücker Musikhochschule

Für die von Yehudi Menuhin gegründete Organisation „Live Musik now“ gibt es in Saarbrücken ein Benefizkonzert. Foto: dpa/Bernd Settnik

Saarbrücken Zum Vermächtnis des großen Musikers Yehudi Menuhin gehört die Organisation Live Music now. Zwei ihrer Förderer geben ein Wohltätigkeitskonzert.

(red) Das Duo Gustav Rivinius (Cello) und Paul Rivinius (Klavier) gibt am Sonntag, 5. Januar, ab 11 Uhr ein Wohltätigkeitskonzert. Die beiden Künstler treten auf im Konzertsaal der Hochschule für Musik Saar, Bismarckstraße 1, in St. Johann. Die Einnahmen sollen der Organisation „Live Music now“ des Musikers Yehudi Menuhin (1916-1999) zugute kommen.

„Musik heilt, Musik tröstet, Musik bringt Freude“ – das war eine prägende Erfahrung des weltberühmten Geigers Yehudi Menuhin. Der Humanist und Weltbürger verstand Musik nicht nur als Kunst, sondern als Beitrag zu einer besseren Gesellschaft. Dieser Gedanke liegt der von ihm 1977 in Großbritannien gegründeten Organisation Live Music Now zu Grunde.

Live Music Now soll die Überzeugung vermitteln, dass Musik auch Therapie ist. Die Förderung soll jungen, besonders qualifizierte Studierenden der HfM Saar zugute kommen, die am Beginn ihrer Karriere stehen. Und sie soll Menschen helfen, die aufgrund ihrer Lebensumstände nicht in Konzerte gehen können. Für den Menuhin stand immer fest, dass Musizieren Kraft und Trost gibt. Die Ausführenden beim Benefizkonzert, HfM-Professor Gustav Rivinius und sein Bruder Paul, haben sich international Anerkennung erworben. Sie spielen Werke von Ludwig van Beethoven, Walter Gieseking, Gabriel Pierné und Claude Debussy.