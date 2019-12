Serie Menschen im Regionalverband : Die Karrers sperren ihr Deutschhaus zu

Waltraut und Günther Karrer stehen nur noch wenige Stunden in ihrem Restaurant Deutschhaus. Dann beginnt für die zwei Alt-Saarbrücker nach fast fünfeinhalb Jahrzehnten in der Gastronomie ein neuer Lebensabschnitt. Foto: Becker & Bredel. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Gastronomie war jahrzehntelang ihr Leben. Aber sie fordert viel Kraft. Und Nachfolger fanden die beiden nicht.

Waltraud und Günther Karrer hören auf. Das Gastronomen-Ehepaar steht im Restaurant „Deutschhaus“ in der Gersweilerstraße hinter der Theke. Sie stützt ihren Mann, als beide für ein Pressefoto bereitstehen. Er ist 85, sie drei Jahre jünger. In diesem Alter sind andere Senioren nicht mehr mobil. Waltraud und Günther aber leiten ein Restaurant. Sie kocht jeden Tag, mitunter für große geschlossene Gesellschaften. Er kümmerte sich um die Einkäufe, bis er nicht mehr Auto fahren konnte. Es ist zu schwer geworden für die beiden.

„Das Kochen war mein Leben – es geht einfach nicht mehr“, sagt die Chefin, die am Samstag vor Weihnachten die letzte große Gesellschaft bekochen wird. 45 Gäste kommen dann ins Restaurant. Und wenn sie gegangen sind, wird abgeschlossen. 53 Jahre arbeiteten die beiden Karrers gemeinsam, die Söhne und die Tochter halfen. Erst war das Lokal in der Innenstadt, dann 45 Jahre lang in der Moltkestraße.