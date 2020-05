Lebensretter : Rotes Kreuz dankt 104 Blutspendern

Beim zweiten Blutspende-Termin in diesem Jahr verzeichnete das Rote Kreuz in Dudweiler einen großen Andrang (Symbolfoto). Foto: dpa/Bernd Wüstneck

(red) 104 Teilnehmerinnen und Teilnehmer verzeichnet das Rote Kreuz in Dudweiler am 19. Juni nach seinem zweiten Blutspendetermin in diesem Jahr. Um längere Wartezeiten am Schauplatz der Blutspende zu vermeiden und die coronabedingten Abstandsregeln zu gewährleisten, hatte der Rotkreuz-Ortsverein erstmals einen Spendetermin im Sportzentrum am Dudobad angeboten.

