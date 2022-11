Soirée Francaise im Salzbrunnenhaus : Das Deutsch-französische Jahr in Sulzbach wirft seine Schatten voraus

Sulzbach Die 17. Auflage der Soirée Francaise am vergangenen Samstag im Salzbrunnenhaus hat eindrucksvoll bewiesen, welch‘ hohen Stellenwert die Stadt Sulzbach der freundschaftlichen Beziehung zum Nachbarland Frankreich beimisst.

„Das ganzjährige Event im Jahr 2023 hat am vergangen Samstag bereits seinen Schatten voraus geworfen“, meinte denn auch Stefanie Bungart-Wickert vom Kulturamt der Stadt Sulzbach. Und auch Wolfgang Winkler, der Frankreichexperte, der maßgeblich an der Zusammenstellung des Programms im nächsten Jahr beteiligt ist und selbst als Chansonnier für den letzten Teil des Programms am Französischen Abend verantwortlich zeichnete, verwies auf die fast unfassbare, positive Entwicklung in den deutsch-französischen Beziehungen. „Das können wir alle gar nicht hoch genug schätzen“, so Winkler, dem es seit vielen Jahren am Herzen liegt, die Menschen immer wieder darauf hinzuweisen, wie wertvoll die deutsch-französische Freundschaft für beide Staaten und ihre Bürgerinnen und Bürger ist. „Dass nach so vielen Jahrzehnten der Feindschaft, nach drei katastrophalen Kriegen und dem damit verbundenen Leid und Elend in den Bevölkerungen, die Menschen beider Staaten es geschafft haben, wieder zueinander zu finden und nicht nur friedlich, sondern sogar freundschaftlich zusammen zu kommen, das ist eine großartige Geschichte.“ Immer wieder ist auch Wolfgang Winkler selbst bewegt von dieser Entwicklung und der Tatsache, dass eine „so gesunde Natürlichkeit im Umgang miteinander entstanden ist“.