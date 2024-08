„Es war immer mein Traum, ein eigenes Café zu haben“ Café Bisous in Saarbrücken: Die Karte bietet Leckeres aus Kurdistan

Das Café Bisous an der Mainzer Straße in Saarbrücken ist in Rosa gehalten. Blumen in dieser Farbe zieren die Wände, Spiegel verdoppeln den Effekt. Farbenfroh ist auch alles, was auf die Teller kommt. Die Gerichte sind mit Beeren, Obst und Salat verziert. Alles komme frisch aus der Küche, Tiefkühl- oder Dosenware werde nicht verarbeitet, sagt Inhaberin Mihriban Altin.