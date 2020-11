Er ist wieder an seinem Platz : Das Geheimnis der Zeitkapsel bleibt gewahrt

Saarbrücken Die Löwen-Figur thront wieder auf dem Dach des Alten Rathauses und hat ein besonderes Innenleben.

Der Löwe ist zurück an seinem Platz. Am Samstag wurde der Löwe auf dem Turm des Alten Rathauses in Saarbrücken wieder montiert. Im Februar dieses Jahres war die Wetterfigur aus Kupfer durch das Sturmtief Sabine abgeknickt worden und musste vom Turm entfernt werden. Anschließend musste er aufwendig saniert werden.

„Das Gerüst im Innern des Löwen wurde an verschiedenen Stellen verstärkt“, erklärte Jürgen Recktenwald, Leiter des Gebäudemanagements des Regionalverbandes. „Wir ließen das Gerüst sogar statisch berechnen.“ Dachdeckermeister Werner Schwaben montierte zunächst die Zeitkapsel, die im Februar im Innern des Löwen gefunden wurde, wieder in die Figur. Die Kapsel enthält neben dem gefundenen Schreiben nun auch ein weiteres mit neuen Infos zum Sturm und dem aktuellen Tagesgeschehen. Was genau bleibt, jedoch ein Geheimnis. Das werden die nächsten Handwerker finden, sollte an dem Löwen wieder gearbeitet werden, erklärte Jürgen Recktenwald mit einem Lächeln. Mit zwei großen Autokränen wurde die etwa 40 Kilo schwere Figur an die Turmspitze gehievt.