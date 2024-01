Luftlandesbrigade Darum starten vom Saarbrücker Flughafen so viele Bundeswehrflugzeuge

Ensheim/Düren · Am Flughafen Saarbrücken ist heute einiges los: Bundeswehrflugzeuge starteten und landeten in Ensheim. An dem Manöver sind 600 Soldaten beteiligt.

11.01.2024 , 15:39 Uhr

Foto: Ruppenthal