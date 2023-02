Kleinkunst in St. Arnual : Der „Hirsch“ lockt die Freunde der skurrilen Bühnenkunst an

Kess, frech und ein bisschen schräg kommt das Programm daher, das die Gäste im Daarler „Hirsch“ begeistern soll. Foto: Paul Ruffing

St Arnual „Dark Circus Cabaret“ steht am 4. Februar um 19.30 Uhr auf dem Programm des Eventhauses „Zum Hirsch“. Die Aufführung ist dem Veranstalter zufolge so intensiv, dass die Zuschauer regelrecht in das Geschehen eintauchen.

Versprochen sind den Besuchern „geheimnisvolle Magie, faszinierende Artistik und die erotische Kunst des Burlesque – ganz im Stil der Vaudeville-Theater des letzten und vorletzten Jahrhunderts“.

Die Geschichte stammt vom Leipziger Fantasy-Autor Christian von Aster, die Musik vom Saar-Komponisten Rouven Wildegger Bitz, Idee, Konzept und Regie von Julian Blomann. Er ist der künstlerische Leiter der Cabaret Bühne Baker Street im Hirsch. Drei Schauspieler entführen die Gäste mit einem Magier, einer Artistin und einer Tänzerin in eine Show, die Schauspiel, Artistik, Tanz, Schriftstellerei und Komposition zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen soll.

Schauplatz, Karten, Preise Eventlocation „Zum Hirsch“, Saargemünder Straße 11, St. Arnual. Der Ticket-Verkauf endet meist einen bis zwei Werktage vor der Veranstaltung. Tickets ab 36 Euro unter https://bakerstreetsb.de/veranstaltung-a/dark-circus-cabaret/