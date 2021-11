Für die einen Friedensforscher, für andere Verschwörungstheoretiker : Umstrittener Historiker Daniele Ganser tritt in Congresshalle auf – Veranstalter äußert sich

Foto: Christoph Hardt

Am Dienstagabend tritt Daniele Ganser in der Congresshalle Saarbrücken auf. Der Schweizer Historiker ist umstritten. Er selbst nennt sich „Friedensforscher“. Viele andere halten ihn für einen Verschwörungstheoretiker. Warum wurde er nach Saarbrücken geladen? Was der Veranstalter dazu sagt – und was er selbst.