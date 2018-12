Peter Riede war gestern vor Freude aus dem Häuschen. „Ich hätte nie gedacht, dass so viele Menschen mitmachen, um ein Kunstprojekt für ein friedliches Europa zu unterstützen“, jubelte der Präsident der Frans-Masereel-Stiftung. Doch Riede und seine Mitstreiter, die Kulturmanagerin Julia Hartnik und der Lichtkünstler und Gestalter Henrik Elburn, haben es tatsächlich geschafft: Innerhalb von nur zwei Wochen haben sie mittels Crowdfunding im Internet über 8000 Euro an Spenden aufgetrieben.

Mit diesem Geld können sie jetzt wie geplant das Bild „Der Kuss“ von Frans Masereel als riesiges Banner drucken lassen und für alle Saarbrücker gut sichtbar an einem Bürohochhaus nahe der Wilhelm-Heinrich-Brücke aufhängen. Mit dem „Kuss“ wollen die drei die Menschen dazu aufrufen, sich im Jahr der Europa- und Kommunalwahlen für ein friedliches Miteinander zu engagieren.

Für Peter Riede, der zum ersten Mal ein Crowfunding-Projekt mitgestartet hatte, war die Sache spannend wie ein Krimi. Denn nur wenn innerhalb der selbstgesetzten Frist die gesamte Spendensumme zusammenkommt, so die Crowdfunding-Regel, erhält man am Ende das Geld. Wird das Spendenziel nicht erreicht, wird das Geld den Spendern zurücküberwiesen. Deshalb war Riede in den vergangenen Tagen fast ständig im Internet, um nachzusehen, wie viel noch fehlte, und um den Spendenaufruf in den sozialen Netzwerken immer wieder zu teilen. Lange schien es gar nicht so sicher, dass die 8000 Euro zusammenkommen. Am ersten Weihnachtstag fehlten noch 565 Euro. „Am zweiten Weihnachtstag“, hat Riede beobachtet, „gab es dann noch mal einen richtigen Schub“. Gestern Nachmittag, acht Stunden vor Ablauf der Frist, hatten 155 Unterstützer mit zusammen 8785 Euro das Ziel sogar schon übertroffen.

Nicht nur Saarbrücker und Saarländer, konnte er im Internet erkennen, hätten gespendet, sondern auch Menschen aus Frankfurt, Hannover und anderen Orten im Bundesgebiet. Damit nicht genug: „Es haben sogar etliche Leute bei mir angerufen, um sich für die gute Idee zu bedanken“, erzählt Riede. „Sie finden es gut, dass in Saarbrücken an Baustellen nicht immer nur Werbung hängt“.

Hauptinitiator Henrik Elburn, der gestern auf der Heimreise nach Saarbrücken nicht erreichbar war, hat laut Riede den Druck des 25 mal 35 Meter großen Banners inzwischen schon in Auftrag gegeben. Spätestens am 15. Januar soll es angebracht werden. Jetzt fehlt den drei Akteuren nur etwas Geld, um das Bild nachts mit Strahlern anleuchten zu können.

Doch Peter Riede ist zuversichtlich: „Es haben einige Leute schon zugesagt, die fehlende Summe noch draufzulegen.“