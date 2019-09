Pop : „Creme 80“ in Jochems Kneipe

Riegelsberg Zum Auftakt des Herbst- und Winterprogramms in Jochems Kneipe steht ein Heimspiel für die Riegelsberger Band „Creme 80“ an. Die vier Musiker spielen am Samstag, 7. September, ab 19.30 Uhr Hits der 80er Jahre.

