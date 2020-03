Lungenkrankheit Covid-19 : Mobiles Ärzteteam testet im Saarland auf Coronavirus

Saarbrücken Im Saarland gibt es seit Donnerstag ein mobiles Ärzteteam, das mögliche Coronavirus-Patienten zu Hause testet. Beauftragt werden die Mediziner von Arztpraxen – niemand kann sie direkt zu sich rufen.

Am Donnerstagabend bietet die Kassenärztliche Vereinigung für ihre Ärzte eine Fortbildungsveranstaltung an – über einen Livestream im Internet. Das ursprünglich geplante Treffen war am Mittwoch abgesagt worden. „In der nun aktuellen Situation halten wir es für unverantwortlich, 400 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte am gleichen Ort zu versammeln, da durchaus die Möglichkeit besteht, dass auch dort ein Arzt oder eine Ärztin Träger des Virus sein könnte“, hatte die KV mitgeteilt.