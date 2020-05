Saarbrücken : Coronazahlen: zwei neue Fälle im Regionalverband

Regionalverband Die Zahl der bestätigt an Corona Erkrankten im Regionalverband (RV) ist um zwei auf 1189 gestiegen (Stand 27. Mai, 17 Uhr). Von den 1189 Fällen entfallen 663 auf Saarbrücken, 526 aufs Umland. Weil am Mittwoch niemand die Quarantäne beendete, gelten weiter 1062 Personen im RV als geheilt.

In Friedrichsthal, Kleinblittersdorf, Großrosseln, Quierschied, Püttlingen und Riegelsberg gibt es aktuell keine Fälle. Am Mittwoch wurde kein weiterer Todesfall gemeldet. So bleibt die Zahl der Todesfälle bei 110.