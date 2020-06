Corona-Zahlen vom Sonntag : Kein neuer bestätigter Krankheitsfall

Regionalverband Am Sonntag gab es keinen neuen bestätigten Covid-19-Fall und kein weiterer Todesfall im Regionalverband Saarbrücken (Stand 17 Uhr). Auch sind keine Personen aus der Quarantäne entlassen worden. Deshalb bleiben alle Zahlen auf dem Stand von Samstag: Die Anzahl der bestätigt am Coronavirus erkrankten Personen bleibt im Regionalverband bei 1203. Davon entfallen 670 auf die Landeshauptstadt und 533 auf die neun anderen Städte und Gemeinden.

Insgesamt gelten 1086 Personen im Regionalverband als geheilt. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass fünf Menschen im Regionalverband an Covid-19 erkrankt sind. In Friedrichsthal, Großrosseln, Heusweiler, Kleinblittersdorf, Püttlingen, Quierschied, Riegelsberg und Völklingen gibt es keine Erkrankungsfälle. Am Sonntag wurde auch kein weiterer Todesfall gemeldet. Damit bleibt die Zahl der Todesfälle im Regionalverband bei 112. Das Durchschnittsalter der 112 Todesfälle – 59 Männer und 53 Frauen – liegt bei 81 Jahren.