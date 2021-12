Corona-Weihnachten im Seniorenheim : Wie wird das zweite Corona-Weihnachten im Seniorenheim?

Bei der „Wunschbaum“-Aktion erhielt jede Bewohnerin und jeder Bewohner am Dienstag im Caritas-Seniorenhaus St. Augustin in Püttlingen ein persönliches Geschenk. Weihnachtsengel Kirstin Premier überreicht hier Marianne Klein ihr Päckchen. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/Püttlingen Seniorenheime in Saarbrücken und Püttlingen bereiten sich wieder auf Weihnachten unter Pandemie-Bedingungen vor. Dort will man es den Bewohnern so schön wie möglich machen. Und auch Besucher sind willkommen – unter strengen 2-G-Plus-Regeln und meist nur für eine Stunde. Wir haben uns in zwei Häusern im Regionalverband umgehört.

So wie früher ungezwungen Weihnachten feiern und unreglementiert Besuche empfangen – das wünschen sich viele Bewohnerinnen und Bewohner in den Seniorenheimen. Leider ist das auch in diesem zweiten Corona-Jahr nicht möglich. Zu gefährlich für die gefährdeten Alten. Aber in diesem Jahr haben sie der fünften Welle etwas entgegenzusetzen: die doppelte Impfung plus Booster. Zusätzlich gilt – per Landesverordnung – die 2-G-Plus-Regel für alle Besucher: Rein kommt nur, wer geimpft, genesen und zusätzlich negativ getestet ist. Während einige Häuser kostenlose Tests vor Ort anbieten, verlangen andere einen offiziellen Bürgertest für die Weihnachtsfeiertage.

„Bis auf eine Bewohnerin, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden kann, sind alle unsere 115 Bewohner geimpft und geboostert“, berichtet zum Beispiel Patrick Steuer, Leiter des Caritas-Seniorenhaus St. Augustin in Püttlingen. Und auch beim Personal in seiner Einrichtung liege die Impfquote bei 95 Prozent. Das wird täglich auf Covid19 getestet, die geimpften Bewohner zwei Mal pro Woche. „Bis März, wenn die Impfung in den Pflegeberufen verpflichtend wird, wird sie bestimmt bei 100 Prozent liegen“, ist Steuer optimistisch. Im Wichernhaus der Kreuznacher Diakonie in Saarbrücken stellt sich die Lage ähnlich dar. „Wir machen derzeit rund 600 Tests pro Woche“, sagt dessen Leiter Bernd Meyer. „Das ist ein Riesen-Aufwand.“

Info Corona macht einsam Studien zeigen, dass in den bisherigen Corona-Wellen das Gefühl der Einsamkeit in Deutschland unter allen Altersgruppen zunahm. Der Deutsche Alters-Survey ergab, dass 2020 die Einsamkeitsrate bei den 46- bis 90-Jährigen bei etwa 14 Prozent lag und damit um fünf Prozent höher als in den Jahren 2014 und 2017. Und für Europa ergab eine von der EU-Kommission herausgegebene Studie, dass unter den 18- bis 25-jährigen Menschen der Anteil derjenigen, die sich einsam fühlten, von neun Prozent im Jahr 2016 auf 35 Prozent in der Zeit von April bis Juli 2020 gestiegen war.

Feiern in kleinen Gruppen

Die Senioren-Einrichtungen geben sich große Mühe, den alten Menschen ein schönes Fest zu bereiten. „Wir feiern Weihnachten in kleineren Gruppen in den Wohnbereichen“, so Steuer. Dort wird es beispielsweise eine Bescherung geben. Es finden Wortgottesdienste, Spielenachmittage, Bewegungsangebote statt. „Wir werden auch singen und es wurde viel gebacken“, erzählt Steuer. Im Advent gab es immer wieder Konzerte im Hof. Zum Beispiel von den Hubertusbläsern aus Köllerbach oder der Stadtkapelle Püttlingen. Im Wichernhaus organisieren 16 Auszubildende Weihnachtsfeiern in den Wohnbereichen, berichtet dessen Leiter Bernd Meyer. Wer möchte, bekommt persönlichen Weihnachtbesuch von einer evangelischen Pfarrerin.

Reduzierte Besuchszeiten

Das alles kann die Traurigkeit vieler Menschen allerdings nicht ganz vertreiben. Denn die Besuchsregelungen über die Weihnachtsfeiertage, aber auch generell, sind streng. „Wir mussten die Besuchszeiten seit Corona reduzieren, sonst kommen wir personell nicht klar, so Meyer. Viele seiner Mitarbeiterinnen seien junge Mütter. „Wir haben aktuell bis zu 70 Prozent Personalausfälle in dieser Gruppe, weil sich Kinder in Kitas und Schulen infiziert haben und die Mütter in Quarantäne müssen“, klagt er.

Die Seniorenheim-Bewohner können täglich Besuch empfangen, allerdings nach telefonischer Anmeldung und zu festgelegten Besuchszeiten. Täglich dürfen nicht mehr als zwei Besucher gleichzeitig aus zwei verschiedenen Haushalten unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften kommen – für jeweils eine Stunde. Mehrere Besuche am Tag sind in diesem Rahmen aber möglich. „Bei Zweibettzimmer dürfen sich aber nicht mehr als zwei Personen aus zwei Haushalten im Zimmer aufhalten“, stellt Patrick Steuer klar. Das alles klingt kompliziert – werde von Bewohnern und Angehörigen gleichermaßen aber gut akzeptiert.

Eine Stunde Besuch? Ist das nicht sehr kurz? „Wir brauchen ein Regelwerk, damit es zu bewältigen ist“, sagt Steuer. Außerdem schaue das Personal nicht akribisch auf die Uhr. „Zudem gibt es Ausnahmen, zum Beispiel, wenn Menschen depressiv sind. Oder wenn jemand im Sterben liegt. Dann dürfen die Angehörigen rund um die Uhr da sein und bekommen auch Essen und Trinken“, so der Püttlinger Heimleiter.

Besuche auswärts als Risikofaktor

Sorgen bereitet beiden Einrichtungsleitern allerdings, wenn Bewohner zum Fest ihre Familien besuchen. „Wir wissen nicht, ob alle Gäste geimpft sind“, so Steuer. Zwar müssten die Bewohner seiner Einrichtung, die kognitiv dazu in der Lage sind, sich schriftlich dazu verpflichten, ständig Maske zu tragen – zum Beispiel auch im Auto – und alle Hygienevorschriften einzuhalten. „Kontrollieren können wir das aber nicht.“ Er hofft, dass Besuche nicht dazu führen, die Infektion ins Haus zu holen. Sollten Bewohner bei ihren Familien übernachten wollen, müssen sie danach einen PCR-Test machen. Das Wichernhaus verzichtet gleich ganz auf eine solche Verpflichtung. „Man kann nur hoffen, dass alle auf dem Familienfest geimpft und geboostert sind“, sagt er. In seinem Haus planen sechs bis sieben Bewohner, das Fest bei ihren Familien zu verbringen. Sollten sie dabei Kontakt mit möglicherweise infizierten jungen Kindern kommen, wäre das problematisch, warnt Meyer. „Aber wir sind eben kein Gefängnis und nicht mehr verantwortlich, wenn Bewohner das Haus verlassen.“ Man ist besorgt wegen der anrollenden Omikron-Welle.