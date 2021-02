So kann’s gehen : Corona-Vorteil für Biertrinker

Kommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: SZ/Robby Lorenz

Nur damit Sie’s wissen: Ich trinke mein Bier gerne kalt. Ich meine, so richtig kalt. Dass die Zunge schon so leichte Tendenzen zum Festfrieren zeigt. Da war es doch sehr praktisch, dass das Absacker-Bier nach dem Spätdienst am Donnerstag ganz Corona-konform genossen wurde: Nur zu zweit, mit Abstand im Garten und somit im Freien.

Bei minus 7 Grad.