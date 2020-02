Weniger Lieferungen : Wegen Corona drohen Arznei-Engpässe

Saarbrücken Ärzte und Apotheker besorgt: Weil Pharma-Fabriken in China geschlossen werden, könnten Medikamente knapp werden.

Das Coronavirus ist bereits eine Herausforderung für Ärzte und Apotheker, weil – unabhängig von konkreten Krankheitsfällen – erhöhter Beratungsbedarf besteht. Doch bald könnten sich an anderer Stelle handfeste Probleme auftun. Ärzte und Apotheker befürchten neue Lücken in der Versorgung mit Standardmedikamenten durch Pharma-Firmen in China. „Es werden sicher nicht nur Hyundai-Fabriken geschlossen. Wir rechnen durchaus damit, dass von den Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus auch Pharma-Fabriken betroffen sind und geschlossen wurden oder werden“, sagte der Präsident der Apothekerkammer Manfred Saar der SZ.