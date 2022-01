Weitere Beschränkungen : Corona-Verordnung im Saarland: Diese neuen Regeln kommen

Update Saarbrücken Welche Corona-Regeln gelten aktuell im Saarland? Welche Änderungen kommen auf uns zu? Ein Überblick.

Ministerpräsident Tobas Hans sieht das Saarland gut für die hochinfektiöse Corona-Variante Omikron gerüstet. „Ich hoffe, dass wir besser durch die Omikron-Welle durchkommen als andere“, sagte der CDU-Politiker am Freitag (7. Januar) im Anschluss an die Beratungen der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler (MPK). Hans begrüßte in diesem Zusammenhang die Quarantäne-Regeln, auf die sich Bund und Länder am Freitag geeinigt haben. Danach müssen künftig Kontaktpersonen von Infizierten nicht mehr zu Hause bleiben, wenn sie eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, frisch doppelt geimpft sind, geimpft und genesen oder frisch genesen sind. Zudem wird die Isolation von Infizierten auf zehn Tage reduziert.

Saarland: Änderung beim Mischsortiment im Einzelhandel

Die saarländische Landesregierung Ende Dezember hat die Corona-Rechtsverordnung mit einer Änderung bei Mischsortiment-Läden verlängert zum 31. Dezember verlängert. Hintergrund ist eine erfolgreiche Klage von Woolworth vor dem Oberverwaltungsgericht.

So soll die 2G-Regel künftig nicht mehr für Läden gelten, deren Sortiment aus Waren zur Deckung des täglichen Bedarfs besteht oder diese Waren 85 Prozent des Umsatzes ausmachen. Die neue Corona-Verordnung trat am 31. Dezember in Kraft und soll bis zum 13. Januar gelten.

2G im Saarland: Diese Läden sind davon ausgenommen

Zur Deckung des täglichen Bedarfs zählen laut Ministerium:

der Lebensmitteleinzelhandel, einschließlich Wochenmärkten, des Getränkehandels, Direktvermarktern, Metzgereien, Bäckereien, Konditoreien und Ausgabestellen der Tafel

Haushaltswaren

Apotheken, Reformhäuser, Drogerien, Sanitätshäuser

Orthopädieschuhtechniker, Orthopädietechniker, Zahntechniker, Hörgeräteakustiker, Optiker

Babyfachmärkte

Tankstellen

Reise- und Kundenzentren des öffentlichen Personennahverkehrs

der Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf

Poststellen, Paketdienste

Banken und Sparkassen

Reinigungen, Waschsalons

Sozialkaufhäuser

Bau- und Raiffeisenmärkte

Blumengeschäfte, Gärtnereien, Gartenmärkte und Baumschulen

Futtermittel und Tierbedarf

In Mischbetrieben, zu denen auch Woolworth gehört, in denen auch Waren verkauft oder Dienstleistungen angeboten werden, die nicht der der Deckung des täglichen Bedarfs zuzurechnen sind, gilt laut Gesundheitsministerium insgesamt keine 2G-Regelungen, wenn: „Das Waren- oder Dienstleistungssortiment insgesamt zu mindestens 85 Prozent aus Waren zur Deckung des täglichen Bedarfs besteht oder des Umsatzes ausmacht und die sonstigen Angebote demnach von ganz untergeordneter Bedeutung sind.“

Erst am 22. Dezember hat der saarländische Ministerrat eine neue Corona-Verordnung für das Saarland beschlossen. Die ersten Änderungen sind bereits seit dem 23. Dezember in Kraft, weitere Beschränkungen gelten seit dem 28. Dezember.

Ungeimpfte dürfen jetzt nur noch mit ihrem Haushalt und zwei weiteren Personen treffen.

Neu ist jetzt: Private Zusammenkünfte und Veranstaltungen im eigenen Wohnraum oder Garten sind seit dem 28. Dezember auf maximal zehn geimpfte oder genesene Personen beschränkt.

Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und Personen, die in den letzten drei Monaten wegen gesundheitlicher Gründe nicht geimpft werden konnten, sind von den Beschränkungen ausgenommen.

Neben dem bereits jetzt untersagten Betrieb von Clubs und Diskotheken sind seit dem 28. Dezember auch vergleichbare Tanzveranstaltungen untersagt. Überdies werden Veranstaltungen mit mehr als 1 000 gleichzeitig anwesenden Teilnehmenden verboten.

Neue Corona-Regeln an Hochschulen im Saarland

Das 2G-Optionsmodell für Präsenzveranstaltungen an Hochschulen wird ergänzt: Für Studierende, die keinen 2G-Nachweis erbringen, muss die Teilnahme am Lehrbetrieb seitens der Hochschulen in digitaler Form ermöglicht werden.

Ministerpräsident Tobias Hans: „Omikron ändert die Spielregeln in der Pandemiebekämpfung. Wir brauchen jetzt bundesweit einheitliche Regeln und setzen den Bund-Länder-Beschluss deshalb unverzüglich um. Die Botschaft ist klar: Wir müssen dem Virus durch weniger Kontakte, zusätzliche Tests und mehr Impfungen das Futter nehmen.“

Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger: „Eine schnelle und konsequente Umsetzung der MPK-Beschlüsse sichert eine bundeseinheitliche Linie. Das Saarland geht den Weg, den der Expertenrat empfohlen hat, teilweise hatten wir die angemahnten schärferen Regeln bereits vorher. Omikron zwingt zu deutlich mehr Vorsicht und auch zur Zurückhaltung bei Kontakten.“

Saarland: Das ändert sich bei den Corona-Regeln jetzt – ein Überblick

Private Feiern im Innen- und Außenbereich

Bisher galt: Bei privaten Feiern in Innenräumen sind maximal 50 Personen erlaubt, im Außenbereich 200. Drinnen und draußen gilt die 2G-Regel (Genesen oder vollständig geimpft).

Seit dem 28. Dezember dürfen sich maximal zehn geimpfte Personen zu privaten Feiern treffen.

Öffentliche Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich

Bisher galt: Die Veranstaltungsräume dürfen nur zu 30 Prozent ausgelastet werde, die Obergrenze liegt bei maximal 5000 Personen

Bei öffentliche Veranstaltungen im Freien dürfen maximal 15 000 Menschen zusammenkommen, die Höchstgrenze der Auslastung ist auch hier 30 Prozent.

Seit dem 28. Dezember sind Veranstaltungen auf 1000 Besucher begrenzt

Maskenpflicht im Saarland

in allen geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- und Kundenverkehrs zugänglich sind

in geschlossen Räumen von Arbeits- und Betriebsstätten

bei der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln

im Innenbereich von Bahnhöfen, Flughäfen, Haltestellen und Wartebereichen

im Außenbereich von öffentlichen Räumen, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann

Für Kunden und Besucher einer Veranstaltung im Außenbereich entfällt die Maskenpflicht beim Konsum von Speisen und Getränken, beim Sportbetrieb und bei Tätigkeiten, bei denen das Tragen einer Maske nicht möglich ist (wie Schwimmen oder in der Sauna). Für Personal soll es keine Ausnahmen mehr geben.

Als Masken gelten medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen wie OP-Masken oder Masken des Standards KN95/N95, FFP2 und höher.

Sonderregelungen für Silvester und Neujahr im Saarland

Die Ortspolizei wurde ermächtigt, den Alkoholkonsum und das Zünden von Pyrotechnik auf öffentlichen Plätzen und Straßen zu untersagen

Ansammlungen von mehr als zehn Personen im öffentlichen Raum an Silvester und Neujahr sind verboten

Der Verkauf von Feuerwerk ist verboten

Hier gilt 3G im Saarland

im öffentlichen Personalverkehr (ÖPNV)

am Arbeitsplatz

zur Präsenzteilnahme am Studienbetrieb an Hochschulen, Berufsakademien und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen

bei Außer- und überbetrieblichen Ausbildung in Präsenzform und im Rahmen von Aus-, Weiterbildung - und Fortbildungsangeboten

in Notlagen (zum Beispiel bei Zug- und Flugausfällen) dürfen Reisende unter der 3G-Regel in einem Hotel übernachten

Trainingsbetrieb an Hundeschulen im Außenbereich

Saarland: Hier gilt 2G im Innenbereich

beim Besuch von Einzelhandelsgeschäften, die nicht der Grundversorgung dienen

in Fahrschulen und Flugschulen

in Erste-Hilfe-Kursen

in Integrationskursen

bei der Ausbildung von Rettungssanitätern

in Bibliotheken (außer Unibibliotheken)

Trainingsbetrieb in Hundeschulen

Saarland: Hier gilt 2G im Außenbereich

beim Besuch von Freizeitparks und anderen Freizeitaktivitäten

bei der Teilnahme an kulturellen Betätigungen in der Gruppe

im Freizeit- und Amateursportbetrieb (Ausnahme beim Sport alleine oder mit dem eigenen Haushalt)

beim Besuch des Wettkampf- und Trainingsbetriebs als Zuschauer

beim Besuch von Veranstaltungen

in Gaststätten, Restaurants und Bars im Außenbereich

Saarland: Hier gilt 2G-Plus (Geboosterte brauchen keinen Testnachweis)