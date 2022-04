Umfrage in der Landeshauptstadt : „Wir sind noch nicht so weit“ – das sagen die Menschen in Saarbrücken zur Lockerung der Maskenpflicht (mit Bildergalerie)

Foto: dpa/Stefan Sauer 6 Bilder Umfrage in Saarbrücken zur anstehenden Lockerung der Maskenpflicht

Saarbrücken Eine SZ-Umfrage in der Saarbrücker Innenstadt zeigt, dass viele die anstehenden Lockerungen beim Mund-Nase-Schutz für verfrüht halten. Das sagen Saarländer zu den Maskenpflicht-Plänen.

Viele tragen sie mittlerweile wie ein Kleidungsstück: die Maske. Die einen halten sie für unverzichtbar, andere haben sich einfach dran gewöhnt. Wieder andere hassen sie. Die SZ hat sich umgehört, wie Passanten in Saarbrücken dazu stehen. Denn am Sonntag können die Masken im Saarland fallen – bis auf Ausnahmen, wie sie in Bussen und Bahnen, Krankenhäusern und Pflegeheimen gelten.

Réka Tòth aus Saarbrücken findet, dass eine Aufhebung nicht notwendig gewesen wäre: „Ich finde, es gibt noch viel zu viele Erkrankte, um die Masken fallen zu lassen. Trotzdem ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Irgendwann werden wir mit Corona leben müssen.“ Vor allem das Testen bleibe wichtig. „In Bus und Bahn ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass die Maskenpflicht bestehen bleibt. Oft ist da nicht mal ein Fenster gekippt“, sagt die 20-Jährige. Gerade im Bus fühle sie sich mit Maske einfach sicherer und glaubt, dass die meisten so denken.

Sabine Sold aus Saarbrücken hatte eine Nierentransplantation. Die 51-Jährige trägt weiterhin eine FFP2-Maske: „Um arbeiten gehen zu können, muss ich diese tragen. Mein Arzt meinte, dass ich da kein Risiko eingehen kann. Also fühle ich mich dadurch nicht nur sicherer, sondern das ist die Bedingung, um arbeiten gehen zu können.“ Die Augenoptiker-Meisterin findet die allgemeine Aufhebung in vielen Bereichen zu früh. „Natürlich kann ich die Menschen verstehen, die von dem Mund- und Nasenschutz genervt sind. Ich werde die Maske allerdings noch eine Weile tragen müssen.“

„Ich finde die Aufhebung im Handel nicht gut. Wir sind noch nicht so weit. So lange die Zahlen steigen, sollte man die Maske weiterhin tragen“, sagt François Drechsler (71). Und: „Mein Mundschutz ist wie mein Autoschlüssel. Ich habe ihn einfach immer am Mann“, so Drechsler. Der Rentner hatte bereits Corona und möchte sich und andere weiterhin schützen.

Ähnlich sieht das Hardy Rahn: „Wir haben im Saarland noch zu viele Infizierte. Wie hoch ist dann erst die Dunkelziffer?“, sagt er. Der 58-Jährige arbeitet in Saarbrücken und lässt sich hin und wieder zusätzlich zur Impfung testen, um Gewissheit über seinen Gesundheitszustand zu haben. „Ich werde meinen Mund- und Nasenschutz noch weiterhin tragen“, so Rahn.

„An sich ist es mir egal. Aber wenn man nicht mehr muss, werde ich meine Maske auch nicht mehr tragen“, sagt Doris Böckelmann aus Saarbrücken. Die 81-Jährige bekommt nicht gut Luft mit dem Mund-Nasen-Schutz. Sie hatte bereits Corona. „Man sieht die Menschen nicht mehr, und man selbst geht auch kaum noch aus dem Haus“, sagt die Rentnerin. Irgendwann müsse dies ein Ende haben.