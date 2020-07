Pandemie : Große Corona-Studie im Saarland startet

Homburg Mit einer repräsentativen Antikörperstudie will das Uniklinikum herausfinden, wie weit sich das Coronavirus im Saarland verbreitet hat.

Durch eine repräsentative Auswahl der Teilnehmer versprechen sich die Saar-Virologen erstmals Rückschlüsse auf das Infektionsgeschehen in der Gesamtbevölkerung eines Bundeslandes. Das unterscheidet die geplante Untersuchung von der bekannten Heinsberg-Studie, die Forscher der Uni Bonn an einem frühen Hotspot der Pandemie in Nordrhein-Westfalen durchführten. „Das Besondere an unserer Studie ist, dass die Stichprobe repräsentativ für ein ganzes Flächenbundesland ist und eben nicht in einem Hotspot-Gebiet erfolgt, wo andere Positiven-Raten herauskommen würden“, erklärte Smola, die Direktorin des Instituts für Virologie am Uniklinikum in Homburg. Man werde schauen, ob man die Ergebnisse „auf die deutschlandweite Ebene übertragen“ könne. Finanziert wird die Studie durch das saarländische Gesundheitsministerium, das Smola vor zwei Monaten mit der Forschungsarbeit beauftragte. Im Herbst sollen erste Auswertungen vorliegen. Vorerst enden soll die Studie nach zwölf Monaten.