Corona-Regeln : Kritik an Testpflicht in Geschäften im Saarland

Kritik an Testpflicht in Geschäften im Saarland

Saarbrücken In Rheinland-Pfalz müssen Kunden keinen negativen Test mehr vorlegen. Im Saarland hält die Regierung aber an der Testpflicht fest – zumindest vorerst.

Wer in einem Geschäft im Saarland einkaufen will, soll nach dem Willen der Opposition keinen Corona-Schnelltest mehr benötigen – so wie in Rheinland-Pfalz. Linke und AfD im Landtag sowie die FDP dringen auf ein sofortiges Ende der Testpflicht. Von der Testpflicht ausgenommen sind lediglich der Lebensmittel-Einzelhandel sowie Geschäfte mit Waren des täglichen Bedarfs. Die Landesregierung will trotz rückläufiger Neuinfektionen vorerst an dieser Regelung festhalten.