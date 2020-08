Ist Polizei machtlos? : Anwohner klagt über „Corona-Party“ im Nauwieser Viertel

Saarbrücken Eine Party im Nauwieser Viertel in Saarbrücken mit vielen Leuten, die keinen Abstand halten - und die Polizei ist machtlos? So schildert ein Anwohner der Saarbrücker Zeitung seine Beobachtungen von der Nacht auf Samstag. Das sagt die Polizei:

„Das Problem ist nicht neu und uns bekannt“, teilt die Polizeiinspektion Saarbrücken auf SZ-Nachfrage mit. „Das Problem betrifft ja nicht nur Saarbrücken, sondern ganz Deutschland.“ Sobald die Polizei eintreffe, verflüchtige sich die Ansammlung, die Menschen stellten sich - wie erlaubt - in Kleingruppen mit Abstand zusammen oder zertreuten sich in den kleinen Gassen. In der Nacht auf Samstag hätten zwei Streifenwagen mit insgesamt vier Polizisten zwischen 1 Uhr und 2.30 Uhr im Viertel vor Ort gewesen. Dabei habe man etwa 50 Personen gesehen. Personalien seien keine festgestellt worden. „Es ist für die Kollegen zu viert auch nicht leistbar, eine so große Gruppe zu kontrollieren und nachzuvollziehen, wer wann wie dicht bei wem gestanden hat“, so der Polizei-Sprecher weiter. In der Nacht stünden sechs Streifenwagen bereit, die auch für andere Einsätze in der Nacht unterwegs seien. Was das Nauwieser Viertel betreffe, sei es in erster Linie Aufgabe der Stadt Saarbrücken, gegebenenfalls Vorschriften zu erlassen. In regelmäßigen Abständen sei man mit den Mitarbeitern des städtischen Ordnungsamtes und anderen Einheiten im Rahmen von Schwerpunktkontrollen auch in der Saarbrücker Partyszene unterwegs.