Landesweite Kontrolle von Ordnungsamt, Land- und Bundespolizei : Fast 100 Verstöße gegen die Corona-Verordnung

Saarbrücken Erstmals wurden im Saarland die Kontrollen der Corona-Regeln mit Beamten der Landespolizei, der Bundespolizei und der Ordnungsämter bis in die Gemeinden ausgedehnt. In 41 Kommunen haben die Beamten am Freitag Kontrollen durchgeführt.

Letzteres wurde in Linienbussen, den Saarbahnen, in Zügen der Eisenbahn und vor allem an den Haltestellen überwacht, da an den Zustiegspunkten auch im Freien eine Maskenpflicht gilt. Polizeisprecher Falk Hasenberg: „Ein besonderes Augenmerk fiel bei den mehr als 500 Kontrollen auch auf die Einhaltung der Hygienevorschriften in geöffneten Ladenlokalen. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte landesweit knapp 100 Verstöße fest.“ Die Polizeiinspektion Nordsaarland teilte mit, dass sie wenig Personenaufkommen registriert habe. „Bei Kontrollen in den Gaststätten der Gemeinde Weiskirchen konnten keine Verstöße festgestellt werden. Im Bereich der Bärenfelsklinik und dem gegenüberliegenden Parkplatz wurde eine größere Anzahl von Personen angetroffen. Diese beiden Personengruppen wurden durch den Bürgermeister angesprochen. Es wurde ein Platzverweis ausgesprochen“, so die Polizei. Im Landkreis St. Wendel lagen besonders die Stadt St. Wendel sowie die Gemeinden Tholey und Marpingen im Fokus der Kontrollen, die Polizei meldete trotz intensiver Streifen keine wesentlichen Einsätze.