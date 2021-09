„Wie lange will man denn so weitermachen?“ : „Freedom Day“: Saar-Kassenärzte fordern baldiges Ende aller Corona-Einschränkungen

„Wie lange will man denn so weitermachen?“

Saarbrücken Die Kassenärzte fordern ein Datum für die Aufhebung aller Maßnahmen – nicht nur für Geimpfte. Krankenhaus-Ärzte widersprechen vehement.

In die Diskussion um eine Aufhebung sämtlicher Corona-Einschränkungen im Saarland kommt Bewegung. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), Dr. Gunter Hauptmann, fordert die baldige Festlegung eines Enddatums. „Wie lange will man denn jetzt so weitermachen?“, sagte er der SZ. Der Chef der Kassen­ärztlichen Bundesvereinigung, Dr. Andreas Gassen, hatte sich dafür ausgesprochen, die Beschränkungen zum 30. Oktober auslaufen zu lassen.