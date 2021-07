Corona-Impfung am Messegelände : Saarbrücker Impfzentrum schließt am 30. September

Foto: BeckerBredel

Exklusiv Saarbrücken Das Corona-Impfzentrum auf dem früheren Messegelände in Saarbrücken schließt am 30. September. Für Studierende könnte es noch etwas länger geöffnet bleiben. Was geschieht mit den Mitarbeitern?

Ein Sprecher des Regionalverbandes bestätigte die Schließung am Donnerstag. Jedoch dürfte die als Impfzentrum Saarland-Süd geführte Einrichtung nach Behördenangaben für einen kleinen Personenkreis noch zwei Wochen länger betrieben werden. Denn in dem Zentrum soll bis Mitte Oktober die Sonderimpfung für Studierende stattfinden. Für alle anderen wäre die Corona-Impfung an diesem Standort jedoch nicht mehr möglich. Weitere Impfzentren gibt es im Saarland in Saarlouis und Neunkirchen, die Bundeswehr betreibt zudem ein Zentrum in Lebach.