SZ-Kolumne Corona-Visite : Corona-Impfung bei Kindern: Erste Daten aus den USA liefern Erkenntnisse über Nebenwirkungen

Foto: dpa/Fabian Sommer

Prof. Dr. Arne Simon ist Experte für Pädiatrische Infektiologie und arbeitet als Oberarzt in der Klinik für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg. In unserer Kolumne erklärt der Mediziner, was zum Thema Corona-Impf­ungen bei Fünf- bis Elfjährigen wichtig zu wissen ist.