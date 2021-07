Corona-Impfkampagne nimmt Fahrt auf : Corona-Impfskepsis ist kein Randgruppenproblem

Menschen warten in der Schlange eines mobilen Impfteams auf dem Hermannplatz im Berliner Bezirk Neukölln. Niedrigschwellige Angebote wie diese soll es in saarländischen Brennpunkt-Viertel jetzt ebenfalls verstärkt geben. Foto: dpa/Fabian Sommer

Saarbrücken/Völklingen Diffuse Ängste und wilde Gerüchte kursieren unter Impfskeptikern und -verweigerern. Die finden sich in allen Teilen der Gesellschaft. Wir haben uns bei zwei Gemeinwesenprojekten in sozialen Brennpunkten umgehört.

Man trifft sie überall, die Impfskeptiker und -verweiger: Im Tanzkurs, im Supermarkt und im Familien- und Freundeskreis. Je höher die Inzidenzen steigen und je eindringlicher die Regierung fürs Impfen wirbt, ja geradezu darum bettelt, desto intensiver und zunehmend aggressiver wird diskutiert. Impfenthusiasten flehen um Solidarität, Impfgegner pochen auf ihre Freiheitsrechte und führen oft Argumente ins Feld, denen schwer beizukommen ist: Angst vor der neuartigen, nicht über Jahre erprobten Impfung und einem „unguten Bauchgefühl“.

Impfskepsis, Vorbehalte, Un- und Halbwissen über Covid19 und Mutmaßungen über die Folgen einer Corona-Impfung trifft man in allen gesellschaftlichen Schichten an.

Dass es vor allem migrantische Gruppen seien, die die Impfung verweigern, hält Norbert Rothhaar für einen nicht belegbaren Mythos. Die Datenlage ist hier dünn, und auch wenn man empirisch belegen kann, dass auf den Intensivstationen überproportional viele Menschen mit Migrationshintergrund wegen schweren Covid19-Verläufen behandelt wurden, so sagt das noch nichts aus über andere Risikofaktoren dieser Gruppen, häufiger zu erkranken. „Menschen mit Migrationshintergrund leben zumeist unter schwierigeren sozioökonomischen Bedingungen auf engerem Raum. Das hat auch Auswirkungen auf ihre Gesundheitsrisiken“, sagt Norbert Rothhaar, Leiter des Interkulturellen Kompetenzzentrums in Völklingen. Es berät Migranten zu vielfältigen Themen, organisiert Weiterbildungs-, Sprach- und Freizeitprogramme. Rothhaar hat sich für unsere Anfrage bei seinen sieben festen Mitarbeiterinnen umgehört, sie um eine Einschätzung gebeten.

Sein Fazit: „Es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen migrantischen und nicht-migrantischen Milieus in Sachen Impfbereitschaft. Es sind eher die Querdenker das Problem und nicht die Migranten.“ Deshalb warnt er davor, migrantische Mitbürger als Sündenböcke für nachlassende Impfbereitschaft auszumachen. Die Mehrheitsgesellschaft verstehe zudem oft die Probleme von Geflüchteten gar nicht, die bereits lebensbedrohliche Situationen gemeistert hätten. Dass für diese Menschen eine Corona-Impfung nicht erste Priorität sei, dafür hat er Verständnis. Gleichwohl hat das Kompetenzzentrum gemeinsam mit der Ditib-Moscheegemeinde in Völklingen Anfang Juni 100 Dosen verimpft. Vor wenigen Tagen organisierte man die Zweitimpfung.

So lief es auch bei der Gemeinwesenarbeit in Burbach. Dort konnten die vor sechs Wochen noch knapperen 100 Dosen Biontech ebenfalls unter die Leute gebracht werden. „Für den Johnson & Johnson-Impfstoff, der nur einmal verabreicht werden muss, haben wir aber nur wenige Interessenten gefunden“, räumt Dagmar Brück ein, die das Gemeinwesenprojekt leitet. Wie Rothhaar in Völklingen hatte auch sie die Erfahrung machen müssen, dass Menschen durch die immer wieder neuen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission und die Berichterstattung in Medien und vor allem sozialen Kanälen verunsichert sind. Zuletzt ging es um Altersgrenzen und die mögliche eingeschränkte Wirksamkeit speziell dieses Wirkstoffes von Johnson & Johnson.

Dass jedes der Vakzine, egal welcher Marke, auf jeden Fall gegen den schweren Verlauf einer Covid19-Infektion zählt, kommt offenbar bei vielen nicht an. Im migrantischen Umfeld, aber auch in bildungsfernen Gruppen hat Dagmar Brück eine Häufung obskurer Vorbehalte gegen die Impfung festgestellt. „Es gibt unterschiedliche Vorbehalte in unterschiedlichen Communities“, sagt sie. So fürchteten viele Zuwanderer aus dem EU-Ausland, dass die Impfung vom Staat instrumentalisiert werde, um sie zu überwachen. „Es kursieren Gerüchte, man würde den Menschen Mikrochips einpflanzen.“ Ein Klassiker in Querdenker-Foren. Andere Gruppen fürchteten sich vor Unfruchtbarkeit oder vor der Impfung als Voraussetzung einer schnelleren Abschiebung. Sie und ihr Team redeten viel mit den Menschen. „Aber wir überreden niemanden. Medizinische Aufklärung ist nicht unsere Aufgabe.“ Deshalb sei es so wichtig „niedrigschwellige Angebote zu schaffen und auf den Marktplätzen der Stadtviertel wie unserem mobil zu impfen“, sagt Brück. Gerade ihre Klientel würde sich dann schnell und unkompliziert impfen lassen, ist sie zuversichtlich.