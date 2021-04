Zahlreiche Bürger bemühen sich am Morgen erfolglos : Impfliste für über 60-Jährige im Saarland wird später freigeschaltet

Saarbrücken Impfwillige über 60 Jahren im Saarland müssen sich noch etwas gedulden: Die Impfliste soll erst am Nachmittag freigeschaltet werden.

Unterdessen teilte die Kassenärztliche Vereinigung im Saarland (KV) mit, dass Menschen der Priorisierungsgruppe 3 auch in den saarländischen Arztpraxen geimpft werden. Dazu sollten Interessenten „aktiv in ihrer Arztpraxis nach einem Termin nachfragen“. Die Liste der Impfpraxen finde sich auf der KV-Internetseite: www.kvsaarland.de/arztsuche. Die KV wies zudem darauf hin, dass in der Altersgruppe der über 60-Jährigen neben BioNTech auch der Impfstoff Astrazeneca uneingeschränkt empfohlen werde. Es würden insgesamt größere Mengen beider Impfstoffe in den nächsten Wochen erwartet.