Unerträgliche Kommentare auf Facebook : Impfgegner sprechen in sozialen Medien von Krieg mit chemischen Waffen

Meinung „Schlimmere Verhältnisse als im Krieg“ würden in Deutschland aktuell herrschen – die Impfung sei die Waffe dafür. Derartige Kommentare findet man auch jetzt immer noch regelmäßig auf Facebook und Co. Und das alles, während die Kliniken an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gehen. Ein Kommentar.